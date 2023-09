Grosse surprise aux VMAs : les NSYNC se réunissent sur scène et laissent croire à une prochaine reformation

L’édition 2023 des MTV Video Music Awards a eu lieu cette nuit aux États-Unis. La cérémonie s’annonçait historique, avec les artistes féminines dominant l’ensemble des catégories. Les stars étaient au rendez-vous pour l’occasion, et pas toujours celles auxquelles on s’attendait : le boysband NSYNC s’est retrouvé au complet sur scène, à la plus grande surprise des fans (et de Taylor Swift).

De 1995 à 2002, juste après les Backstreet Boys et plusieurs années avant les One Direction, les NSYNC ont fait rêver les adolescentes du monde entier. Des cinq membres, seul Justin Timberlake a continué à avoir autant de succès à l’international. JC Chasez, Joey Fatone, Lance Bass et Chris Kirkpatrick sont quant à eux un peu plus restés dans l’ombre. En pause depuis plus de vingt ans maintenant, plus personne ne croyait en une reformation du groupe, du moins jusqu'à leur apparition sur la scène des VMAs.

Annoncés par Nicki Minaj, ils sont arrivés sur scène pour remettre le prix de la meilleure musique pop de l’année. Taylor Swift n’a pu cacher son émotion, s’écriant "Oh mon Dieu, ça ne peut pas être réel" en les voyant au complet.

Longtemps acclamés par la foule, Chasez et Fatone se sont exprimés en premier : "Salut les VMAs ! Il y a plus de 20 ans, nous n’étions encore que des enfants lorsque nous avons remporté le prix de la meilleure vidéo pop pour "Bye Bye Bye". C’était notre premier VMA et ça signifiait beaucoup pour nous. Ça a récompensé notre travail acharné.".

"Beaucoup de choses ont changé au cours des deux dernières décennies mais la seule chose qui est restée, c’est qu’une vidéo créative qui repousse les limites laisse une trace durable pendant des décennies", a ajouté Bass, avant que Kirkpatrick ne clôture : "Nous voulions juste dire merci à MTV, et surtout à vous tous. Merci beaucoup, à chacun d’entre vous, de soutenir vos artistes préférés. Merci."

Timberlake a ensuite décerné le prix à Taylor Swift pour "Anti-Hero". La chanteuse a été récompensée 9 fois en tout durant la soirée. Émue, elle n’a pu cacher son admiration pour le groupe. "Je ne me sens pas bien entre ça (en montrant son trophée) et ça (en se tournant vers les NSYNC). Genre… J’avais vos poupées quand j’étais petite. Attendez, est-ce que vous êtes en train de préparer quelque chose ? Ils vont faire quelque chose, j’ai besoin de savoir ce que c’est. Vous êtes des icônes de la pop, donc recevoir ce prix de vos mains, c’est trop.", leur a-t-elle dit avant de remercier Lance Bass de lui avoir confectionné un bracelet d’amitié. Un cadeau symbolique pour elle puisque ses fans fabriquent régulièrement des bracelets pour assister aux concerts de la Eras Tour.

En entendant parler de reformation, les membres n'ont pas caché leur sourire et ont affiché un air faussement innocent, ce qui n'a pas échappé aux internautes. Depuis leur apparition sur scène, les rumeurs affluent sur une réunion dans les mois à venir.