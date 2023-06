Grosse surprise à l’Union : Karel Geraerts devrait quitter le club après une petite saison en tant que T1

Pour une surprise, c’est une surprise. Alors que l’Union Saint-Gilloise et Karel Geraerts semblaient filer le parfait amour, on apprend ce mercredi soir que la collaboration entre les deux parties va prendre fin. C’est HLN qui l’affirme en tout cas.

Selon nos confrères flamands, des discussions auraient été entamées entre le coach et le club mais sans qu’un aucun accord ne puisse être trouvé autour d’une prolongation de contrat assortie d’une revalorisation salariale.

Après l’immense déception de la dernière journée de Pro League, l’Union pourrait donc vivre une 2e gueule de bois en quelques semaines. Si convaincant depuis son accession au poste de T1 au relais de Felice Mazzu l'an dernier, Geraerts devrait donc larguer les amarres plus vite que prévu. On rappelle qu’en 12 mois, l’ancien joueur de Bruges a guidé les Saint-Gillois vers un quart de finale d’Europa League et surtout (quasiment) vers les sommets de Pro League.

L’aventure prend donc fin abruptement, un peu à la surprise générale et en eau de boudin.