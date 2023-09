"Grosse pute, on va niquer ta mère": face au harcèlement en ligne, Laura Laune lance un webshop pour tirer profit des haters

"Je voulais vous parler d’un projet sur lequel je travaille depuis quelque temps. Vous vous doutez qu’en tant qu’artiste, femme, Belge, qui fait de l’humour noir, je reçois évidemment sur mes réseaux pas mal de messages de haine. Ou en tout cas, un petit peu taquins du genre : on va te violer à 8 dans une Mazda… Et dernièrement je me suis dit, est-ce qu’il n’y aurait pas moyen que je tire quelque chose de tout ça ? ", raconte Laura Laune.

Dans sa dernière vidéo vue plus de 200.000 fois sur Youtube, l’humoriste belge Laura Laune semble avoir eu, si pas une idée de génie, un concept entrepreneurial ambitieux : monétiser les insultes quotidiennes qu’elle reçoit. Elle a ainsi mis en ligne un webshop ‘Trashh’qui propose des objets et des vêtements inspirés des messages insultants que les internautes lui ont envoyé ces derniers mois.

Vous pourrez ainsi désormais porter un t-shirt en coton avec le message suivant : " Salut les fils de pute ", " les cons sont de sortie visiblement " ou déguster prochainement votre café dans une tasse " J’aime toujours boire un petit cappuccino pendant que je m’astique la nouille ". Mis en ligne dans la foulée de sa vidéo, le site web a connu quelques difficultés face au nombre important de connexions.

Laura Laune le précise : elle a décidé de recycler la connerie humaine. L’humoriste reversera ainsi une partie des bénéfices à un organisme qui œuvre pour la protection de l’environnement.

Et de conclure : " si on pousse mon concept jusqu’au bout, plus y a d’enculés, plus le monde ira bien ".