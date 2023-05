Grosse polémique en Espagne : un but crucial annulé… parce que l’arbitre siffle la mi-temps trop tôt

Ne parlez plus de Miguel Ángel Ortiz Arias aux supporters de Valladolid pendant un petit-temps. Désigné pour arbitrer le match entre Valladolid et Séville ce weekend, l’arbitre s’est distingué d’une bien triste manière, s’attirant logiquement les foudres des supporters castillans.

Pour mieux comprendre, replongeons-nous dans une fin de 1e mi-temps bien houleuse. 4 minutes d’arrêts de jeu. 49e minute. Dernière attaque pour Valladolid. L’arbitre décide de laisser jouer.

Valladolid est à l’attaque. Centre à ras de terre à l’entrée de la surface. Première frappe déviée de Monchu. Le ballon est dégagé dans l’axe par la défense de Séville et atterrit dans les pieds de Sergio Escudero. Sans se poser de questions, le latéral gauche canarde une frappe de très loin. Bien aidé par une erreur d’appréciation du gardien Marko Dmitrovic, le ballon finit au fond.

Sauf que l’arbitre commet lui aussi une erreur d’appréciation. Au moment où Escudero arme sa frappe, l’officiel, pensant sans doute qu’il n’y avait aucun danger, siffle… la mi-temps au beau milieu d'une action. Sauf que le ballon rentre. Très vite, les joueurs de Valladolid s’agglutinent autour de lui.

Mais Miguel Ángel Ortiz Arias ne bronche pas et renvoie les 22 acteurs aux vestiaires, annulant ainsi ce but crucial. Crucial parce qu’en 2e mi-temps, Valladolid perd complètement pied et encaisse trois buts consécutifs.

Avec le recul, la défaite fait donc d’autant plus mal puisque l’équipe pointe dangereusement à la 17e place et n’a qu’un point d’avance sur Getafe, premier relégable. En cas de descente, cette défaite pourrait donc continuer à faire couler pas mal d’encre.