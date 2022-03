Grosse opération de "poussage" sous les rails ce week-end à Farciennes

De gros travaux sont prévus ce week-end à Farciennes. La trouée pour le futur passage sous voies entre la rue Joseph Bolle et la Grand’Place est terminée. Mais dès ce vendredi à 23 heures, il faudra commencer l’opération qui consiste à faire glisser le tunnel en béton de 800 tonnes sous les voies. La fin des opérations est prévue pour ce lundi à 4 heures du matin, heure de la réouverture du trafic ferroviaire. Le tunnel en béton de quinze mètres sur quinze a été réalisé sur place avant d’être poussé sous les rails. Ce week-end, aucun train ne circulera sur cet axe afin de permettre la bonne exécution des travaux. Le trafic ferroviaire sera mis à l’arrêt ce vendredi à 23 heures jusqu’à lundi 4 heures.

Le poussage commencera samedi soir. Et dimanche matin, viendra la phase de remblais et de remise en état des voies en vue de la réouverture du trafic à 5 heures lundi. Des travaux financés par des fonds FEDER européens qui visent à remplir trois objectifs :

Etablir une connexion visuelle entre la Grand’Place et la rue Joseph Bolle. Retisser les différents espaces publics et créer un véritable nouveau lieu de vie. La ville veut en profiter pour créer un écrin de verdure en centre-ville. Et le troisième défi, et non des moindres, est lié à la rénovation de la rue Joseph Bolle. La ville veut créer une connexion directe pour les usagers doux. D’autant qu’à terme, cette liaison avec le centre-ville servira aussi à attirer les travailleurs de l’Ecopole vers les commerces farciennois.