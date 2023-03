Grosse inquiétude autour de Yari Verschaeren, sorti blessé au genou avec Anderlecht : "On espère que ce n'est pas trop grave"

Yari Verschaeren peut craindre une longue absence après sa sortie sur blessure ce dimanche lors du duel entre OH Louvain et le Sporting d’Anderlecht. Touché au genou, le N°10 des Mauves est en effet sorti grimaçant après s’être tordu de douleur sur la pelouse à la 7e minute de jeu.

Verschaeren, 21 ans, s’était présenté face au but quelques instants avant sa blessure. Bloqué par une intervention de Federico Ricca, le milieu offensif anderlechtois s’est précipité pour récupérer le ballon mais a été anticipé par un tacle de Sofian Kiyine. Une glissade qu’il a évitée avec un saut mal réceptionné sur son genou gauche.

"On n'a pas encore de nouvelles", a répondu le coach d'Anderlecht Brian Riemer après la rencontre. "J'ai vu exactement la même chose que vous. Il va passer un scanner demain et on verra à ce moment là. J'espère que ce n'est pas très grave".