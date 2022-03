"Grosse erreur de Poutine d'avoir lancé une guerre contre un pays souverain" déclare Jens Stoltenberg

", a déclaré jeudi le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, à son arrivée au siège de l'Alliance avant un sommet extraordinaire qui rassemble les 30 chefs d'Etat et de gouvernement à Bruxelles.

"Nous devons nous tenir prêt à envisager tous les scénarios possibles et à y réagir rapidement", a expliqué le chef de l'Otan. "L'Alliance a déjà renforcé sa présence sur le flanc est devrait encore le faire", a ajouté M. Stoltenberg.

En réponse à question sur l'état de santé mentale du président Poutine, le secrétaire général de l'Otan a indiqué "ne pas vouloir spéculer ce qu'il se passe à Moscou". Mais il a une fois de plus condamné les attaques contre des civils et les infrastructures civiles par les troupes russes en Ukraine. "Il s'agit clairement d'une violation du droit international et la Russie sera jugée pour cela", a-t-il lancé à la presse.

Des décisions à plus long terme sur l'avenir ainsi que le développement des capacités de dissuasion et de défense devraient être envisagées aujourd'hui et discutées en prévision du sommet qui se tiendra fin juin à Madrid.