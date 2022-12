Grosse claque pour les défenseurs de la Super League : l'avocat général de la CJUE donne raison à l'UEFA

L'avocat général de la Cour de justice européenne a estimé jeudi que l'UEFA était dans son droit lorsqu'elle a menacé de sanctionner les clubs à l'initiative du projet de Super League qui avait failli faire imploser le foot européen en 2021.

"Les règles de la FIFA et de l'UEFA soumettant toute nouvelle compétition à une autorisation préalable sont compatibles avec le droit de la concurrence de l'Union", a estimé l'avocat général Athanasios Rantos. Si la décision de la CJUE n'est pas attendue avant début 2023, les conclusions de l'avocat général sont fréquemment suivies par les juges.

Le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus étaient les trois derniers clubs à soutenir ce projet ouvertement après que les clubs anglais (Manchester Utd et City, Chelsea, Arsenal, Tottenham et Liverpool) et l'Atlético de Madrid, initialement inscrits à cette Super League, aient décidé de se retirer.