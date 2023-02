Grosse chute à Béssèges : un coureur suspendu dans le vide, la course neutralisée

Une grosse chute a provoqué la neutralisation de la deuxième étape de l’Étoile de Bessèges. A un peu plus de 20 kilomètres de l’arrivée à Aubais, le peloton a abordé un petit pont. Le rétrécissement de la route a provoqué une chute impressionnante qui a complètement arrêté les coureurs.



Valentin Ferron (TotalEnergie) s’est même retrouvé suspendu au parapet pendant quelques secondes. Le Français a résisté à la force des bras avant de recevoir l’aide d’un coureur de Alpecin-Deceuninck.



Quelques instants plus tard, la direction de course a décidé de neutraliser la course. A cet instant, un groupe de costauds s’était détaché à la faveur d’une bordure. Arnaud De Lie, leader de l’épreuve, Mads Pedersen, Neilson Powless ou Luke Rowe étaient dans cette échappée.