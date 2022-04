Gros succès pour le marché gratuit réservé aux sinistrés de Trooz

Un marché réservé aux sinistrés de Trooz, où tout est gratuit, c’est ce qui était proposé ce samedi dans le hall des sports de l’entité. Et visiblement, ce marché répondait à une vraie attente car le public était présent nombre et les objets proposés ont rapidement trouvé preneurs.

Ce marché un peu particulier était organisé par des bénévoles venus de Flandre : " On a des choses pour la cuisine, la salle de bains, le salon, la chambre à coucher, des vêtements, des jouets, un peu de tout. On est ici avec quatre grands camions ", précise Luc Verbrugge, directeur du pèlerinage du diocèse de Bruges.

Pour lui, le lieu n’a pas été choisi au hasard : " Quelques jours après les inondations, j’ai eu un contact avec la commune de Trooz. Ils m’ont dit qu’on pouvait venir nettoyer la salle de sport. On l’a fait et après on a dit qu’on reviendrait. On est là ", se réjouit-il.

Vingt-deux bénévoles étaient présents pour l’occasion, de quoi réchauffer aussi le cœur des sinistrés : " Des dons, des gens qui pensent simplement aux autres, ça nous fait super plaisir de voir ça et de se dire qu’on va un peu retrouver une confiance en soi en refaisant notre intérieur ou en refaisant une garde-robe ", explique Virginie. " Quelques vêtements, quelques jeux, ça aide à progresser. Petit à petit on refait notre vie ", ajoute Arthur. " Ici, on vient de trouver des tasses et des sous-tasses. Je trouve que ça aide vraiment. Ça donne non seulement une certaine bonne humeur parce qu’on se dit qu’on n’est pas tout seul, et en plus ça permet aussi de démarrer ", confirme Emilia. Démarrer la reconstruction tant matérielle que morale.