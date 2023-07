Gros scandale de corruption : autour de Samuel, l’Eto’o se resserre plus que jamais

Même si, au final, rien ne lie directement ce mystérieux appel à la remontée fantastique du club, au Cameroun, ça pose question. Surtout que Eto’o n’en est pas à son coup d’essai et se retrouve, à nouveau, sous le feu des projecteurs et des critiques.

Il y a quelque temps, déjà, un vice-président démissionnaire de la Fédération, Henry Njalla Quan avait critiqué, lors de sa conférence de presse, les agissements de Eto’o et notamment sa gestion du cas, André Onana, viré du noyau en pleine coupe du monde.

Dans la foulée, Joseph Feutcheu, président du club du Djiko FC de Bandjoun, était lui aussi monté au créneau en visant le manque d’impartialité du président. Réponse du principal intéressé (à en croire Feutcheu) ? :"Je peux faire monter ou descendre le club de mon choix."

Reste désormais à prouver la véracité de ces propos et, surtout, le lien de cause à effet entre l’appel téléphonique et la montée en D1 du Victoria United. Dans tous les cas, Eto’o se retrouve encore une fois dans le viseur de la FIFA. Une association de clubs amateurs a, toujours selon l’Equipe, saisi l’instance mondiale pour fustiger les agissements d’Eto’o et… son rôle, désormais assumé, d’ambassadeur d’un site de paris sportifs.

Plus que jamais, l’Eto’o se resserre pour l’ancienne gloire, désormais pointée du doigt par énormément de monde dans son propre pays.