Gros pull et veste recommandés pour aller à la messe: les églises réalisent des économies d'énergie

Si les mesures concernant la diminution de la température pendant les offices et l’orientation vers des locaux plus petits comme des chapelles de semaines quand les paroissiens sont peu nombreux semblent rencontrer une adhésion assez globale, tant des agents pastoraux que des paroissiens, c’est plus délicat en ce qui concerne la mesure suivante. Il est clairement stipulé dans la note que "là où les célébrations eucharistiques dominicales réunissent habituellement un nombre égal ou inférieur à 10 fidèles, il serait bon de rassembler ces fidèles tantôt dans une église, tantôt dans une autre, afin de constituer des assemblées plus nombreuses et diminuer l’utilisation d’énergie", note qui précise toutefois que la décision du regroupement des célébrations eucharistiques dans une seule église est du seul ressort des agents pastoraux.

On le sent, les diocèses marchent sur des œufs. Et cela n’étonne pas vraiment Luc Dossin. "Chacun est accroché à son clocher. Les paroissiens sont attachés à leur paroisse. Et quand on fusionne les messes. Les gens n’y vont plus parce qu’ils ont l’impression qu’on les laisse tomber. Il y a donc un point d’équilibre à trouver". A Eghezée, l’abbé Robberechts,curé-doyen de Leuze confirme la difficulté de rassembler les célébrations. "On voit qu’il y a beaucoup de personnes qui sont liées à une église parce que c’est leur passé qui s’y reflète et que les jeunes gens sont plus enclins à bouger. Il faut donc tenir compte des deux populations et il faut également que les gens adhèrent à la démarche".