Gros problèmes sur l’E40 Liège/Aix à la frontière belgo/allemande

La situation n'évolue pas sur l'E40 Liège/Aix à hauteur de la frontière belgo/allemande. Suite à plusieurs accidents qui se sont produits sur le territoire allemand à hauteur d'Eynatten et de Lichtenbush, une seule bande est disponible vers l'Allemagne et on enregistre d’importants ralentissements depuis Eupen, soit près de 2h de retard en direction de l’Allemagne.

Pour éviter ces importantes files, il est impératif d'éviter le secteur, les soucis risquant de durer un certain temps.

.Une déviation est proposée à partir de Liège : emprunter l'E25 vers Maastricht.

Vers Liège, la chaussée est rouverte et les files sont résorbées...jusqu'à nouvel ordre !