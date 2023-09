Myriam Boulos ou l’immersion dans sa propre communauté

La photographe libanaise Myriam Boulos qui a tout juste 30 ans, est on ne peut plus "close enough" avec son projet Works on Lebanon puisqu’elle documente la jeunesse beyrouthine de l’intérieur depuis 2012. Une photographie de l’instant qui déclenche en elle "des moments intenses de réalité" et montre ce qui est occulté. Par exemple, "nous réapproprier nos rues et nos corps" dans l’euphorie de liberté du début du mouvement de contestation du 17 octobre 2019 qui sera réprimé en quelques mois. Et, après le drame de l’explosion du port de Beyrouth en 2020, une position très claire de la photographe : prendre la responsabilité de "documenter ses répercussions d’un point de vue local plutôt que de laisser des photographes occidentaux raconter et contrôler notre histoire". Le travail est montré sur forme d’installation de plusieurs images qui forment un tableau. Un des projets plus artistiques de l’expo.