Gros fiasco à Chelsea : quand l’argent ne fait pas le bonheur

Manchester City a disposé de Chelsea (0-1) jeudi soir en clôture de la 19e journée de Premier League. Sur les onze derniers matches, toutes compétitions confondues, les Blues n’ont gagné que trois fois. Ils pointent à la dixième place du championnat anglais… à dix unités des places qualificatives pour la Champions League.

Certes, le sort semble s’acharner sur les Londoniens, déjà privés de N'Golo Kanté, Edouard Mendy ou Reece James. Mason Mount s’est blessé en avant-match tandis que Raheem Sterling (5e) et Christian Pulisic (22e) ont dû quitter la pelouse prématurément.

Depuis le début de la saison, tout tourne à l’envers alors que Chelsea, troisième du dernier exercice, tentait de combler le trou séparant le club du duo constitué de Manchester City et Liverpool. La formation londonienne a investi un peu plus de 250 millions d’euros l’été dernier avec le recrutement notamment de Wesley Fofana, Kalidou Koulibaly, Marc Cucurella et Raheem Sterling. La mayonnaise n’est pas parvenue à prendre et le coach Thomas Tuchel a sauté.

Graham Potter a débarqué à la rescousse, mais il se montre jusqu’ici incapable de sortir les Blues de la crise. Chiffre révélateur : ils totalisent autant de défaites à la mi-saison (6), en championnat, que sur toute la saison dernière. "C'est compliqué pour le moment, je dois l'admettre et je suis désolé pour les joueurs. Mais il faut rester soudés. (...) Il faut toujours prendre ses responsabilités mais on espère aussi que les gens prennent en compte le contexte dans son ensemble et voient où on en est et tout ce qu'on a à gérer. Mais, dans le même temps, les émotions sont exacerbées et il faut essayer de résister à cette tempête en gardant son calme", a temporisé Potter après la défaite contre les Cityzens.