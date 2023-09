Gros embarras de circulation sur le ring de Bruxelles : de 20 minutes à une heure de perdues en fonction de votre trajet

Update : 7h52 : Chaussée dégagée dans les 2 sens !

+ 13 km de files depuis Waterloo + 1 heure vers Zaventem

et dans l'autre sens, des files sur +6 km depuis Krainem + 20 minutes vers Waterloo

Update 7h42 : un nouvel accident s'est produit dans l'autre sens au même endroit, il implique un camion et une voiture en voie d'accélération et voie de droite vers Waterloo.

Il y a des files sur 6 km depuis Woluwé st Etienne avec 20 minutes perdues vers Waterloo.

Un accident s’est produit sur le ring de Bruxelles en circulation extérieure peu avant les 4 bras de Tervueren, les voies de gauche et centrale sont fermées en direction de Zaventem.

Trois véhicules sont en cause, les secours sont sur place.

Actuellement, il y a 9 km de files depuis Waterloo et on estime le retard à une heure vers Zaventem.

Le verkeerscentrum recommande d’éviter la circulation extérieure et le secteur si possible et de privilégier la circulation intérieure.



Il y a des répercussions sur l’E411 venant de Namur avec 20 minutes perdues depuis Overijse vers le ring de Bruxelles.