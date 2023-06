Gros embarras de circulation ce samedi sur la E42 : de l’eau distribuée aux automobilistes

Journée difficile pour les automobilistes qui empruntaient la E42 à hauteur de Verviers en direction de Battice. En fin de matinée et jusqu’à 16 heures, ils ont été ralentis par d’importants bouchons causés par la fermeture de l’autoroute en direction de Battice à hauteur de la sortie n°6 "Verviers-Sud". Des travaux y sont menés sur un kilomètre pour refaire la voirie du viaduc d’Ensvial. Selon la police, il y aurait eu jusqu’à deux kilomètres de bouchons et plus d’une heure de perdue.

Face à cela, de nombreux automobilistes ont quitté l’autoroute et tenté de se frayer un chemin sur le réseau secondaire, mais lui aussi a très vite été saturé. La déviation mise en place par la Sofico, en charge du chantier, était également bouchée. Les pompiers de la zone VHP demandent aux automobilistes qui souhaitent circuler par là, d’éviter la région : "Nous vous demandons d’éviter absolument le secteur et de respecter le couloir de sécurité permettant aux véhicules de secours de passer pour les interventions et distribuer l’eau aux automobilistes".