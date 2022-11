Gros embarras de circulation à Bruxelles suite à un accident au début de l'E40 : chaussée libérée et tunnels rouverts

DERNIERE MISE A JOUR : 20h05



J'ai fait 900 mètres en 2 heures !

"J'ai fait 900 mètres en 2 heures !" nous a expliqué un auditeur au 0800/48.400

Un accident s’est produit vers 15h15 dans le centre de Bruxelles au départ de l’E40 Bruxelles-Liège à hauteur de Woluwe Saint-Lambert au kilomètre 1.8 en direction de Liège.

La Police fédérale nous a informé qu'il y avait six véhicules impliqués et que trois des quatre bandes de circulation étaient neutralisées vers Louvain.



Suite à cet accident, de nombreuses files se sont formées et la circulation a rapidement été saturée à l'heure de pointe.

De très importants embarras de circulation ont touché tous les axes avoisinants, notamment sur le Boulevard Reyers, l’Avenue de Roodebeek, Boulevard Brand Whitlock, Tunnel de Cortenbergh, Avenue de Tervueren, Rue de la Loi ou encore Chaussée de Louvain.



La Petite ceinture de Bruxelles a également été très fortement perturbée.



Mobiris a rapidement confirmé la fermeture de trois tunnels bruxellois : Belliard, Reyers-Meiser et Reyers-Montgomery.



Il a été vivement conseillé d’éviter le secteur.



A 18h50, suite aux gros embarras de circulation, Mobiris a conseillé deux itinéraires de déviation :

- En venant du centre ou de la Petite Ceinture : Prendre l'Avenue de Tervueren vers le R0 pour rejoindre l'E40.

- En venant de la Moyenne Ceinture (R21), déviation via le Boulevard Léopold III pour retrouver le R0.



La Police a informé à l'équipe RTBF Mobilinfo vers 19h00 que la chaussée était libérée et confirmé la réouverture des Tunnels Belliard, Reyers-Meiser et Reyers-Montgomery.



N’hésitez pas à écouter les points routes de la RTBF Mobilinfo. Vous pouvez également nous transmettre des informations afin d’améliorer nos services aux automobilistes en radio ou via nos articles sur le site de la RTBF en composant le numéro gratuit 0800.48.400.