Gros changement pour la circulation sur le futur boulevard urbain dès le 3 avril

Dès ce lundi 3 avril débutera une nouvelle phase du chantier de transformation de l’E25 en boulevard urbain entre le pont-barrage de Monsin et le pont Atlas. Deux voies resteront toujours maintenues par sens de circulation mais les usagers circulant vers Visé emprunteront les nouvelles voiries en partie centrale. L’accès aux commerces et entreprises situés avenue Georges Truffaut restera bien sûr garanti.

Jusqu’à la fin de l’année, la vitesse restera limitée à 50 km/h en direction de Visé. L’accès à la E25 restera aussi possible par la trémie du Pont Atlas. D’un point de vue pratique, pour accéder aux commerces et entreprises de l’avenue Truffant, il faudra emprunter la voie de droite en direction de Visé et suivre la signalétique qui sera mise en place. Quant aux usagers en provenance des voiries perpendiculaires à l’avenue Truffaut, ils ne pourront plus se diriger vers Visé. Seuls les accès par l’avenue de Lille et l’Avenue de Jupille resteront possibles.

Il est toutefois à signaler qu’en juin prochain, et pour une durée d’environ un mois, il ne sera plus possible de rejoindre l’E25 vers Visé en provenance de l’avenue de Lille.

Pour les usagers se dirigeant vers Liège, la situation ne change pas et deux voies resteront accessibles côté Meuse avec une vitesse maximale limitée à 50 km/h. Les usagers en provenance des voiries perpendiculaires à l’avenue Truffaut ne pourront plus se diriger vers Liège via les tourne-à-gauche et seront donc toujours invités à emprunter l’échangeur n°6 " Jupille " afin de prendre l’autoroute E25/A25 vers Liège.

La configuration routière définitive devrait être majoritairement accessible à partir de la fin du premier semestre 2024. Il faudra alors encore réaliser l’espace dédié aux modes actifs et la dernière voie de circulation côté Meuse. Le chantier devrait être entièrement terminé fin 2024.