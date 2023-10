Gros Cœur : la grosse interview pour la sortie de leur Gros Disque

Finalement, la mayonnaise prend rapidement et le quatuor trouve rapidement son créneau, utilisant des percussions pour ajouter une petite touche exotique, et le chant en français, sur lequel ils viennent appliquer une poignée d’effets. "Depuis le début, on a mis plein d’effets dans les voix, même quand on s’essayait à l’anglais. On a un peu expliqué à notre ingé son, Julie, ce qu’on voulait. Mais souvent, quand tu demandes à des ingénieurs du son de rajouter du 'delay' ou du 'reverb' dans la voix, ils y vont mollo. Elle, elle est venue avec une pédale d’effet Avalanche et elle a vraiment compris le truc, en allant même plus loin que ce qu’on avait projeté. Quant au français, on l’a choisi par facilité. Parce qu’il n’y a rien de pire qu’un groupe Wallon qui ne maîtrise pas l’anglais", précise Adrien. Contrairement à ce qu’on attendrait d’un groupe de rock en français, Gros Cœur se refuse de mettre l’accent sur les paroles dans ses musiques, utilisant ici la voix comme un instrument à part entière, fondu dans les guitares, basse et percussions qui construisent leur musique, comme l’explique Julien : "On ne fait pas des chansons à texte, ou en tout cas on ne met pas le texte au devant de la musique, c’est surtout de la recherche de mélodies et de sonorités." Un choix également motivé grâce à l’exemple de la scène québécoise, qui les a inspirés et qui pour eux légitime leur formule. "Mine de rien, c’était une façon de se positionner aussi dans ce grand game de la musique. Rock psyché ne sonne pas nécessairement avec chant en français de la même manière que rock ne rime pas avec bongos et congas. C’était une manière pour nous de trouver notre son", termine le bassiste.