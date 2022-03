Grooming : la beauté se conjugue aussi au masculin.

Contrairement à leurs homologues européens, pour lesquels les soins sont considérés comme un moment de détente, les Français les voient comme une façon idéale d'améliorer leur apparence.

Et si de nombreuses études ont montré que les femmes se laissaient influencer par les réseaux sociaux en matière d'inspiration beauté, les hommes ont, eux, déclaré - en toute simplicité - qu'ils "puis[aient] leur inspiration directement d'eux-mêmes" (40%), éventuellement de leurs amis, avant de se tourner vers les célébrités et autres personnalités publiques.

Les hommes français se disent également prêts à aller au-delà des soins considérés comme classiques pour la gent masculine. Plus de quatre sondés sur dix (44%) pourraient expérimenter le massage, par exemple, tandis que les soins du visage et la manucure, on l'a vu, les tentent également de plus en plus.