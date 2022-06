Grogne autour d’un projet de construction de cinq éoliennes entre Lesve et Saint-Gérard, en province de Namur

Réunis dans un groupe sur Facebook, des riverains comme Elizabeth s’échangent des informations sur le projet, partagent leurs inquiétudes et cherchent à inciter les autres habitants à donner leur avis via les enquêtes publiques des différentes communes.

Enquête publique prolongée jusqu’au 15 juillet

A Mettet et Profondeville, l’enquête publique a en tout cas été prolongée d’une semaine, jusqu’au 15 juillet. "On est conscient que c’est un projet qui fait débat", confie Bernard Dubuisson, premier échevin à Profondeville. Il précise que l’autorité compétente dans ce dossier n’est pas la commune mais la Région. "Les communes sont mises à contribution pour organiser une enquête publique afin de recueillir l’opinion et le ressenti de la population", explique-t-il. "Sur base de cette enquête et du rapport d’incidence, on va ensuite remettre un avis au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué de la Région. Ils prendront connaissance de l'avis des communes et ce seront à eux de trancher."

On subit les projets éoliens. On n'a rien choisi

Tant que l'enquête publique n'est pas terminée, le premier échevin de Profondeville ne souhaite en tout cas pas se prononcer sur le fond du dossier. "C'est un gros dossier et on est toujours en train de l'analyser", dit-il. Mais il tient à souligner qu'"il ne s'agit pas d'un projet concerté. La commune n'a eu aucun contact avec le promoteur. On subit les projets éoliens. On n'a rien choisi."