Groenland : en 20 ans, la calotte glaciaire a perdu 4700 milliards de tonnes

Ce volume de glace fondue qui à l'échelle de la superficie des Etats-Unis, représente un demi-mètre d'eau, est particulièrement important sur les côtes du territoire autonome danois, selon cette étude basée sur des observations satellitaires du programme "Grace".

"Depuis le début des mesures en avril 2002, la calotte glaciaire du Groenland a perdu environ 4.700 gigatonnes ou 4.700 kilomètres cubes", indique le Polar Portal, organisation chapeautant les instituts danois sur l'Arctique.

"Cette fonte a contribué à élever le niveau de la mer de 1,2 centimètre", précise l'organisation scientifique, en pointe dans la surveillance des glaces du Groenland.

"Les données montrent que la plupart de la perte de glace se produit sur les bords de la calotte glaciaire, où des observations indépendantes indiquent que la glace se rétrécit, que les fronts glaciaires reculent dans les fjords et à terre, et que la fonte est plus forte à la surface de la glace", souligne l'organisme danois. La côte ouest du Groenland est particulièrement concernée, selon ses données.