Groen veut 300 euros par mois pour les personnes qui ne bénéficient pas du tarif social

Les Verts flamands veulent que les personnes qui ne bénéficient pas, de justesse, du tarif social en matière d’énergie se voient octroyer 300 euros net par mois, via la fiscalité, pour faire face, notamment, à la facture énergétique. Les deux coprésidents de Groen, Jeremie Vaneeckhout et Nadia Naji, ont lancé l’idée samedi lors de la réception de nouvel an des écologistes flamands à Hoboken, en région anversoise.

Devant les membres et sympathisants de Groen, les deux coprésidents sont notamment revenus sur le projet de réforme du ministre des Finances. Mercredi dernier, Vincent Van Peteghem a présenté dans la presse son projet de réforme de la facture énergétique. Celle-ci repose sur deux volets : le maintien de la TVA à 6% sur le gaz et l’électricité et la mise en place d’un système d’accises calculé sur la consommation et non le prix.

"Une réforme qui permet, après le 31 mars, que la TVA ne repasse pas à 21%" a expliqué le ministre. "La réforme des accises est absolument nécessaire", a estimé Nadia Naji, ajoutant que la première chose à faire, cependant, était de prolonger le tarif social.