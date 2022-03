Groen veut limiter la vitesse à 100 km/h sur l'autoroute en raison de la hausse des prix du carburants

Le député flamand Stijn Bex (Vert) plaide en faveur d'un abaissement temporaire de la vitesse maximale sur les autoroutes en journée de 120 à 100 km/h, rapporte Het Nieuwsblad.

" Les prix à la pompe explosent, justifie-t-il. Une voiture qui roule moins vite consomme moins de carburant. Ce n'est pas seulement bon pour le portefeuille: en conduisant un peu plus lentement, on s'assure aussi d'une circulation plus sûre, un air plus sain et moins de bruit ".

La mesure permettrait selon les estimations des experts d'économiser 0,7 à 1,5 litre de carburant aux 100 kilomètres. Soit, au tarif actuel, environ 10 euros par plein !