Groen en faveur de 30% de nature en Flandre d'ici à 2035

Groen voudrait que, d'ici 2035, la nature occupe 30% du territoire flamand, rapporte De Zondag, citant le coprésident du parti écologiste flamand Jeremie Vaneeckhout. "Il n'existe pas de bouton 'pause' pour la nature et le climat. Quiconque affirme cela en fait une touche 'supprimer'. Une accélération, voilà ce dont nous avons besoin", a-t-il déclaré.

M. Vaneeckhout souhaite également rapprocher la nature des gens, en s'inspirant de la règle 3-30-300, qui consiste à pouvoir voir trois arbres de son logement, à vivre dans un quartier où au moins 30% de l'espace est arboré, et à habiter à moins de 300 mètres d'un ou d'une forêt. "La nature rend heureux et en bonne santé. De plus, elle est l'alliée la plus efficace et la moins chère dans la lutte contre le réchauffement climatique", a-t-il souligné.