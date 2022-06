Großschartner titré devant quatre coéquipiers, Bora-Hansgrohe écrase le championnat d’Autriche

Cinq coureurs d’une même équipe qui franchissent la ligne les bras levés, c’est sans doute l’image forte de ce week-end dédié aux championnats nationaux en cyclisme. L’équipe Bora-Hansgrohe a totalement dominé la course en ligne du championnat d’Autriche, disputé sur un parcours difficile autour de Judendorf-Straßengel en Styrie.



Felix Großschartner a franchi la ligne en première position et a décroché le titre. Le coureur de Wels réussit le doublé, puisqu’il avait déjà été sacré en contre-la-montre le 23 juin. A 28 ans, il devance donc ses équipiers Patrick Gamper, Lukas Pöstelberger, Patrick Konrad et Marco Haller. Les trois derniers cités ont déjà porté le maillot de champion d’Autriche.



Le premier non-Bora se nomme Manuel Bosch et termine à plus de deux minutes du groupe de tête. Il évolue au sein de l’équipe continentale Hrinkow Advarics Cycleang.



La formation allemande survole ce championnat autrichien. Elle a remporté 5 des 6 dernières éditions. Le titre lui a échappé en 2020 avec la victoire de Valentin Götzinger.