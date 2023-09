Bobbin Records, le label de Saint-Louis en affaires avec Chess Records, Little Milton va poursuivre sa carrière chez Leonard et Phil Chess à Chicago. L’artiste, fan de blues, va s’inspirer de B.B. King pour développer son style et dès le milieu des années 60, grâce à ce mélange de soul, de blues et R’n’B, il connaît le succès.

On redécouvre une petite pépite de Little Milton : ''Grits And Grocery'', publié chez Checker, filiale de Chess, qui publiera un autre Little : Walter, mais aussi Bo Diddley et Aretha Franklin. ''Grits And Grocery'' sortira en 1968, et donnera son nom au troisième album de Little Milton en 1969.