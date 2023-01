Griselda Blanco : comment une femme s'était-elle imposée comme baronne de la drogue ?

Le 3 septembre 2012, à Medellín, dans le nord-ouest de la Colombie, en sortant de la boucherie, une femme âgée d'une soixantaine d'année est assassinée de deux balles dans la tête par le passager d'une moto qui s'était arrêtée quelques mètres derrière elle.

Le tireur reprend ensuite place sur son véhicule avec un calme tout professionnel, et redémarre. Le paquet de viande rouge de la femme s’étale sur le trottoir à la vue de tous.

Les passants ne comprennent pas pourquoi on a tiré sur cette toute petite dame au double menton et cheveux gris, qui ressemble à n'importe quelle grand-mère. Comme si cet assassinat était écrit depuis longtemps, sa belle-fille, enceinte, sort de la voiture où elle l'attendait, et lui pose une bible sur la poitrine.

Ce que personne ne sait, c’est que c’est cette petite dame d’un mètre cinquante qui a inventé la méthode des meurtres à moto. Au temps où elle était la 'marraine' toute puissante du trafic de cocaïne, contrôlant un vaste réseau de plus de 1500 dealers. On lui impute même une centaine d'assassinats en pleine guerre de la drogue à Miami.

La femme qui vient de succomber sur le trottoir de Medellín en pleine après-midi, à l’âge de 69 ans, s’appelle Griselda Blanco. Elle était surnommée La Reine de la cocaïne, La Madrina ou même la Veuve Noire et a étendu le premier vaste trafic de drogue vers la Floride.

