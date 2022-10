Grisaille, pluie, orages mais toujours de la douceur ce dimanche

Cet après-midi, les averses vont se généraliser et elles pourront prendre un caractère orageux sur la Gaume et le Hainaut Occidental. Une petite apparition du soleil sera possible mais elle devrait rester timide. Malgré ce temps gris et pluvieux, il fera encore doux avec des températures au mieux du jour qui atteindront encore les 17 à 18° sur les hauteurs, les 19° à la mer et les 20 à 21° partout ailleurs.