Grisaille, pluie et vent sont au programme de ce vendredi

La couverture nuageuse restera bien compacte partout cet après-midi et ces nuages seront accompagnés de fréquentes pluies. On attend de 3 à 10 litres d’eau par m² sur la journée. Le vent soufflera de plus en plus fort pour atteindre 60 à 70 km/h en rafales. La masse d’air restera douce jusqu’en milieu d’après-midi et puis l’air va se refroidir par l’Ouest. Cela se traduira par des températures de seulement 5°C au littoral, 7°C à Gand mais aussi à Saint-Hubert, 8°C du côté de Tournai, Spa et Virton, 9°C entre Bruxelles et Mons, 10°C aux environs de Namur et Liège, et 11°C dans le Limbourg. Avec cet air plus froid, des flocons de neige se mêleront à la pluie en fin de journée.