Grisaille, pluie et vent prévus ce samedi

Lundi, une nouvelle perturbation active passera rapidement sur notre pays et apportera de 10 à 20 litres d’eau par m². Il fera plus frais et quelques flocons seront possibles dès 200 m d’altitude. Une accalmie est prévue à partir de l’ouest dans le courant de l’après-midi. Les maxima ne dépasseront plus 0 à 4°C.

Mardi, la Belgique sera coupée en deux : les nuages seront nombreux sur la moitié sud avec parfois de la pluie et neige mêlées, tandis que le temps sera sec et plus ensoleillé sur la moitié nord. Les gelées matinales seront généralisées et ensuite on n’attend pas plus de -2 à +2°C pour les maxima.