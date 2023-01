Grisaille et temps généralement sec prévus ce vendredi

Pas de grand changement attendu pour dimanche : il y aura d’abord des éclaircies en matinée et puis le ciel deviendra bien gris en général. Il fera très froid le matin avec des gelées presque généralisées alors que les températures seront plus douces près du bord de mer. Les maxima seront compris entre 1 et 7°C. Une nouvelle zone de pluie arrivera progressivement par le bord de mer dans la nuit de dimanche à lundi.

La journée de lundi s’annonce plus chahutée après le passage pluvieux de la nuit. Il s’agira d’un ciel de traîne avec des giboulées, quelques éclaircies et un vent assez fort (qui soufflera en rafales de 60 km/h). Il fera aussi plus doux avec de 3 à 8°C prévus pour les maxima.