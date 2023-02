Grisaille et douceur au programme de ce samedi

Pas d’évolution attendue cet après-midi, le ciel restera couvert avec un temps sec en général. Le vent restera faible et il fera assez doux avec des maxima de 4 à 5°C en Ardenne, 7 à 8°C près de Liège, Namur et Charleroi, et 9°C pour Tournai, Bruxelles, la côte et la Campine.