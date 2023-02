Grisaille et douceur au menu météo de ce jeudi

Encore et toujours un ciel bien chargé en nuages pour cet après-midi. Le soleil restera bien caché derrière cette grisaille et de faibles pluies pourront tomber sur les provinces de Luxembourg, de Liège et jusqu’en Campine. Le vent de secteur ouest sera sensible avec des rafales de 40 à 50 km/h. Concernant les maxima, ils atteindront 5°C sur les sommets, 6°C du côté de Virton, entre 8 et 9°C le long du sillon Sambre-et-Meuse ainsi qu’à Bruxelles, et 10°C pour Tournai et la côte.