Grisaille ce mardi matin et plus d’éclaircies cet après-midi

L’ambiance sera progressivement plus lumineuse cet après-midi. Des éclaircies parviendront à percer cette couche de nuages bas et le temps restera sec. Le vent de sud-ouest sera sensible. Les températures maximales baisseront un peu par rapport à hier mais resteront toujours au-dessus des moyennes de saison : on attend 14 à 15°C sur le relief ardennais, 16°C pour Arlon et Mons, 17°C à Namur et Liège, et 18°C dans le nord du pays, notamment à Tournai et Bruxelles.