Grisaille ce lundi matin

Mercredi la douceur devrait culminer pour cette semaine avec des températures de 18 à 21°C mais ce sera sous un soleil généreux dans un premier temps. Puis le vent va se lever de manière sensible (rafales de 50 à 60 km/h de secteur sud) et l’ouest du pays se retrouvera à nouveau sous les nuages plus menaçants, on n’exclut pas quelques averses sur l’ouest de la Flandre et le littoral. Ailleurs, ce sera un dégradé vers le centre et le sud d’un temps sec et de moins en moins nuageux.

La nuit de mercredi à jeudi, les averses se propageront rapidement du nord vers le sud du pays mais cela restera très faible et passera très vite.

Jeudi, le soleil devrait refaire son grand retour tout au long de la journée avec des températures toujours très agréables pour la saison, il y aura moins de vent que la veille. On attend 14 à 18°C.

Vendredi, c’est à nouveau une météo lumineuse et clémente qui nous attend, mêmes températures que la veille, soleil généreux et quelques voiles nuageux d’altitude tout au plus.

Prévision un peu plus incertaine samedi avec l’approche possible d’une zone de pluie sur l’ouest du pays, mais toujours dans une douceur remarquable.