La première tendance pour la fin de semaine, c’est l’arrivée d’air plus frais et instable entre faibles averses et éclaircies jeudi : 5 à 8°C, un vent faible qui s’oriente au nord. La nuit de jeudi à vendredi sera déjà à nouveau froide avec des gelées répandues.

Vendredi, on surveillera dans ce flux de nord des averses (parfois des giboulées) qui concerneront plutôt la Flandre et le littoral. On ne dépasserait plus 4 à 8°C.

La toute première tendance pour la suite ce serait l’installation progressive d’un temps sec et plus froid à partir de dimanche. Avant cela encore une giboulée locale possible en Ardenne samedi tandis que le temps redeviendra sec ailleurs, maxima de 3 à 8°C. Dimanche, soleil et fraîcheur.