Gris partout ce mercredi

La journée restera résolument grise aujourd’hui sans espoir d’éclaircie, le brouillard devrait toutefois se dissiper mais comme on dit dans le jargon météo : " le plafond " restera bas. Dans ces conditions les températures évolueront lentement et très peu, c’est pourquoi les maxima ne dépasseront pas -1 à 0°C sur le relief ardennais 2 à 3°C sur le Sillon Sambre-et-Meuse, 4°C pour Bruxelles et 6°C sur l’extrême ouest et le littoral. Le vent d’ouest à sud-ouest et faible à modéré.