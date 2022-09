Gris mais plus sec aujourd'hui

Après-midi ce sera une alternance d’éclaircies et de passages nuageux. Sous des nuages un peu plus épais et menaçants, on n’exclut pas une petite ondée, mais force est de reconnaître que cela devrait rester faible, il y a même des endroits où le temps restera sec jusqu’au soir. Le vent s’oriente aujourd’hui au secteur nord-ouest et les températures continuent à diminuer de jour en jour. Pour ce jeudi, ce sera 15 à 16°C sur les reliefs et une moyenne de 18°C sur le pays.