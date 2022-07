Gris et très faible pluie ce jeudi

Samedi, peu de changement, entre éclaircies et passages nuageux encore assez nombreux, malgré le vent faible de nord, les températures remontent : 21 à 25°C. On ne peut pas exclure localement une averse locale sur l’est et le nord du pays.

Dimanche c’est encore un peu plus nuageux mais sec avec des températures un rien plus fraîches que le samedi. 18 à 23°C. La tendance météo de la semaine prochaine est estivale avec du soleil généreux et de la chaleur plus marquée au fil des jours.

On devrait se situer entre 22 et 26°C lundi, puis 27 à localement 30°C dès mardi.