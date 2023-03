Gris et frais ce lundi

Demain mardi, il pleuvra dès le matin en plaine et il neigera au-dessus de 300m d’altitude. Au fil des heures, la limite pluie-neige pourrait encore baisser amenant des flocons jusqu’en plaine. Sur les Hautes Fagnes, la neige tiendra au sol et 10 cm de neige fraîche sont possibles sur les plus hauts reliefs du pays. Prudence partout ailleurs où l’on se retrouvera entre pluie froide et neige fondante. Le vent se renforcera un peu et les maxima iront de 1°C à Botrange jusqu’à 4°C dans le centre.