Gris, blanc, liquide ou friable, le sel s'invite dans une playlist minérale

Tout au long de l’été, nous vous proposons une demi-heure de promenade musicale thématique, concoctée par Francesco Biamonte de la RTS. "Quoi", c’est un petit essai radiophonique, où la musique nous parle de… Quoi ? De Quelque chose. D’un animal, d’un symbole, d’un objet, d’un mot. Une émission de la RTS réalisée par Francesco Biamonte.

Quoi? Le sel, partout. Dans le cœur des montagnes, gris sur les récifs, liquide dans l'océan immense, et dans les larmes.

En haut des montagnes, cristallin et friable, comme la pièce minérale de Pierre Henry, Sel Gemme. L'image de deux garçons perdus dans un désert de sel, c'est la fin de Gerry de Gus van Sant sur une musique d'Arvo Part.

Le sel, c'est aussi Les salines d'Alain Baschung, la bouche sèche et sans ami, il ne parle pas et son cœur brûle. Une autre voix, celle d'Othman Otmani et la vièle à une corde de Tarzagh. Sahara méridional mêlé au son des vagues de l'Ile de L'airon: le sel est commun à ces deux immensités.

Transformation du sel en musique.