Grippe, rhume, rhinite… : peut-on réellement tomber malade à cause du froid ?

"Le pic épidémique des infections respiratoires commence généralement au mois d’octobre-novembre, donc on est tout à fait dedans. Ça commence lentement, ça monte jusqu’à janvier-février où on a vraiment un pic et puis ça redescend jusqu’à mars-avril. Et puis on reste en bruit de fond pendant les mois de printemps et d’été. En tout cas, ça, c’était avant le Covid, qui change la donne puisqu’il fonctionne par vagues", développe Sylvie Meeus.

Et Thomas Orban d’ajouter : "tout le monde a compris que le Covid ne disparaît pas quand il fait chaud, mais qu’il fonctionne par vagues épidémiques. Plus des gens seront infectés, plus le virus circulera, plus le nombre d’infections augmentera." Par ailleurs, le taux de reproduction diffère d’un virus à l’autre.