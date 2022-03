Grippe, bronchite, pharyngite, gastro, etc. : virus et maladies respiratoires ont aussi baissé le masque

Pas de lien de causalité entre la baisse de l’immunité et le port du masque

Après avoir porté le masque durant deux années, certains patients se demandent si leur immunité a diminué pour cette raison. Pour le docteur Morgan Moucheron : " Je ne pense pas parce que, par exemple, le virus de la grippe mute chaque année. Donc c’est entre guillemets un nouveau virus de la grippe qu’on a chaque année. C’est pour ça qu’on fait annuellement de nouveaux vaccins. Donc non, je ne pense pas que l’immunité est plus basse à cause du port du masque. Je pense simplement qu’on avait une barrière efficace pour la transmission des virus, que ce soit le COVID ou les autres virus. "

Steven Van Gucht, virologue à l’institut sanitaire Sciensano, réfute également ce lien de cause effet entre le port du masque et une perte d’immunité : " On ne perd jamais complètement son immunité. Cela peut s’affaiblir quand on n'est plus exposé pendant une année, voire deux ans. Dans ce cas, si on est ensuite à nouveau exposé, on est un peu plus susceptible. Ça peut s’affaiblir, mais on ne va pas complètement la perdre. "

Covid ou autres virus, les médecins recommandent d’entretenir quelques gestes barrières comme le lavage des mains et faire attention aux contacts en gardant ses distances lorsqu’on est malade. Ces simples et bonnes habitudes permettent de lutter efficacement contre la transmission de n’importe quelles infections virales.