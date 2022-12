Grippe, bronchiolite...et désormais Covid-19 mettent la pression sur les hôpitaux

"Comme chaque hiver, on a beaucoup de travail. Et c’est normal, ça fait partie de notre travail. Et nous en première ligne, on est présent, on est là pour répondre aux questions et augmenter nos horaires pour soigner tous les patients qui ont des infections respiratoires y compris les enfants." explique Audrey Bonnelance, médecin généraliste et administratrice du Groupement Belge des Omnipraticiens (GBO) à propos de la situation actuelle dans les hôpitaux en Belgique.

La situation pourrait être classique, à ceci près que le coronavirus fait à présent aussi partie de l’équation et vient compliquer la saison hivernale. "C’est un des diagnostics différentiels en plus dans les infections respiratoires. On peut avoir une grippe et tout un tas de virus qui donnent des symptômes respiratoires et le Covid-19 est l’un d’entre eux."