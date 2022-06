Grippe aviaire en France : le risque redescend à un niveau "négligeable"

Le gouvernement français a abaissé mercredi le niveau de risque lié à l’influenza aviaire de "modéré" à "négligeable" sur l’ensemble du territoire, en "l’absence de nouveaux foyers depuis le 17 mai", a annoncé mardi le ministère de l’Agriculture.

Après plus de six mois d’une épizootie des plus meurtrières, "c’est une nouvelle étape très favorable, qui permet de considérer que la crise est derrière nous", a estimé le cabinet du ministre Marc Fesneau, lors d’un point de presse.

Un arrêté sera publié mercredi au Journal officiel sur "recommandation des autorités sanitaires, vu l’absence de nouveaux foyers depuis le 17 mai".

"L’amélioration globale de la situation dans les couloirs migratoires, associée à des températures de saison défavorables à la survie du virus", a aussi pesé dans la décision du ministère.