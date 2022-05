Grippe aviaire en France : 16 millions de volailles ont été abattues, la filière fragilisée

Pour les éleveurs, chaque jour de vide sanitaire est un manque à gagner, malgré les indemnités versées par le gouvernement.

Selon les estimations de l'interprofession de la volaille (Anvol), la zone Pays de la Loire représente par exemple environ "5 millions de volailles toutes espèces confondues (canards, poulets, pigeons, pintades, etc...) par semaine en temps normal".

Des pertes conséquentes

Depuis novembre, la grippe aviaire a engendré une perte "d'environ 6% de la production nationale d'œufs dans un pays en auto-suffisance à 101%" a quant à lui relevé Loïc Coulombel, vice-président de l'interprofession des oeufs (CNPO).

Le prix des oeufs a déjà augmenté de 13% entre février et mars et de 63,3% entre mars 2021 et mars 2022, à cause d'une très forte augmentation du coût de production liée à la guerre en Ukraine, selon l'indice des prix agricoles de l'Insee.

L'équivalent de la population de volailles abattues au cours de l'épisode de grippe aviaire ne pourra pas être remis en production avant l'été prochain, estiment les professionnels du secteur. Il faudra même attendre la fin de l'année, voire le début de l'année prochaine pour retrouver l'ensemble de la production perdue, à condition qu'un nouvel épisode de grippe aviaire n'éclate pas à l'automne.