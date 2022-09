Grippe aviaire : contaminations dans une exploitation avicole et chez 2 marchands d'oiseaux

Outre chez un marchand d'oiseaux à Bocholt (province de Limbourg), un foyer de grippe aviaire hautement pathogène H5N1 a été constaté dans une exploitation avicole de la commune de Sint-Laureins, (province de Flandre orientale) et chez un marchand d'oiseaux à Beernem (province de Flandre occidentale), précise mercredi l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca).

Conformément aux législations européennes et belges, les volailles et oiseaux encore présents sont euthanasiées, et une zone de protection de trois kilomètres, ainsi qu'une zone de surveillance de 10 kilomètres, ont été établies autour des trois foyers, poursuit l'Afsca.

Des mesures supplémentaires sont prises dans ces zones délimitées afin d'empêcher la propagation du virus. En outre, chaque éleveur professionnel doit dresser dans les 24 heures un inventaire reprenant le nombre d'animaux qu'il détient par espèce.

Rien n'indique que les trois infections soient liées, dit encore l'AFSCA. On peut supposer que ce sont des oiseaux sauvages infectés qui sont à l'origine de ces contaminations.