Grindr aurait vendu des données à un groupe catholique qui traque les prêtres homosexuels

Une traque à 4 millions de dollars

Une fois les données obtenues, le groupe Catholic Laity and Clergy for Renewal a croisé les données avec des adresses d’églises, des lieux de travail et des séminaires pour trouver des membres du clergé qui auraient été actifs sur les applications. Le but étant, évidemment, de dénoncer les prêtres identifiés.

Au total, le groupe aurait déboursé 4 millions de dollars entre 2018 et 2021 pour obtenir ces informations privées. Ce qui lui permet de remplir sa "mission", qui serait "d’identifier les faiblesses des pratiques de formation et de la vie sacerdotale actuelles, et d'offrir des ressources aux responsables de l'Église afin qu'ils puissent mieux s'occuper de leurs prêtres et de leurs fidèles", à en croire son site web.

Une première démission

L’action du groupe a déjà eu pour effet de pousser Monseigneur Jeffrey Burrill en retraite anticipée. Burrill a démissionné de son poste de secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis en juillet 2021, après avoir été pointé du doigt par le site d’information catholique Le pilier, qui n’a pas hésité à partager les habitudes de l’homme d’Église sur ces applications de rencontres et dans les bars gays du pays.

Selon Bennett Cyphers, conseiller spécial de l'Electronic Frontier Foundation (une organisation américaine de défense des droits numériques), l'histoire de Burrill marquerait à sa connaissance la première fois qu'un groupe privé achète des données commerciales afin de les utiliser contre une personne spécifique.

“Pourquoi pas l’Église ?”

Malgré la "détresse émotionnelle intense" endurée par Jeffrey Burrill, le groupe Catholic Laity and Clergy for Renewal se moque bien des répercussions de ses actions. Son président Jayd Henricks a d’ailleurs déclaré être "fier de faire partie de ce groupe." "Après tout, les données sont utilisées par toutes les grandes entreprises, alors pourquoi pas l’Église", a-t-il expliqué, pour tenter de se justifier.

Du côté de Grindr, on annonce que le partage des données de localisation a pris fin en 2020, et que les informations partagées avec les annonceurs sont désormais limitées. "Nous sommes exaspérés par les actions de ces justiciers anti-LGBTQ. Grindr a fait et continuera de faire pression sur l'industrie pour empêcher les mauvais acteurs d'entrer dans l'écosystème de la technologie publicitaire, en particulier au nom de la communauté LGBTQ", a déclaré Patrick Lenihan, porte-parole de Grindr. "Tout ce que fait ce groupe, c'est blesser les gens."